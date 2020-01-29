هجوم على حكم مباراة وادي دجلة ضد الزمالك

المواطن - محمد سمعه

انهالت الانتقادات على الحكم المصري محمد معروف، وذلك بسبب أدائه التحكيمي المتذبذب في لقاء وادي دجلة ضد الزمالك الذي أُقيم أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

وانتقد الكثيرون أداء الحكم محمد معروف في مباراة وادي دجلة ضد الزمالك، حيث لم يحتسب ركلة جزاء واضحة لنادي وادي دجلة في الشوط الأول من المباراة ضد الزمالك.

كذلك رفض حكم لقاء وادي دجلة ضد الزمالك احتساب ركلة جزاء على نادي الزمالك بعد لمس المدافع محمد عبدالشافي للكرة بيده بالدقيقة الرابعة والسبعين من عمر المباراة.

وكانت مباراة وادي دجلة ضد الزمالك انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل لوادي دجلة اللاعب أحمد سعيد محمد، بينما سجل لنادي الزمالك اللاعب مصطفى محمد بالدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول.

وبعد نهاية مباراة وادي دجلة ضد الزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أصبح رصيد الزمالك بعد التعادل 25 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما أصبح رصيد نادي وادي دجلة 14 نقطة بالمركز الثاني عشر في الدوري.

وبعد نهاية مباراة وادي دجلة ضد الزمالك، يستعد الفريق الأبيض لمواجهة نادي أول أغسطس الأنجولي في أنجولا يوم السبت المقبل الأول من فبراير وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقبل إقامة مباراة وادي دجلة ضد الزمالك، كان الفريق الأبيض سقط في فخ التعادل ضد نادي مازيمبي الكونغولي بدون أهداف في الجولة الخامسة بمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن مباراة وادي دجلة ضد الزمالك، كانت أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي بعد نقلها من ملعب السلام بأمر من لجنة المسابقات، كما شهدت المباراة إلغاء هدف للاعب مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

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