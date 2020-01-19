هدف الأهلي يُرعب الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

كشف أحمد بامعوضة المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن الهدف الرئيسي لفريقه في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بامعوضة في تصريحات للقناة الرياضية السعودية بعد لقاء الأهلي والوحدة بكأس الملك: الأهلي هدفه الحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري ولن نستسلم حول هذا الأمر.

وتابع بامعوضة: الأهلي لن يدخل في أي صفقة إلا إذا كان يحتاجها والبعض حزن مني بسبب قولي إن فترة الانتقالات الشتوية قصيرة ولا تجعلك تختار الصفقات بحرية كاملة، لكن الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقات المطلوبة.

وأضاف بامعوضة: خلال يومين ستتضح الأمور في الأهلي.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثالث برصيد 26 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ناديي الهلال والنصر صاحبي المركزين الأول والثاني.

وفي وقت سابق، وجه أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي، رسالة مثيرة وتحذيرية إلى نادي النصر، وذلك قبل مواجهة الراقي للعالمي في دور نصف النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين في شهر مارس المقبل.

وكتب الصائغ تغريدة عبر حسابه في تويتر بعد مباراة الوحدة ضد الأهلي قائلًا: حانت ساعة “النصر”، موعدنا أغلى الكؤوس.

وفاز الأهلي على الوحدة بنتيجة هدفين لهدف في دور ربع النهائي بكأس الملك حيث أحرز للأهلي كل من عمر السومة والألماني ماركو مارين، بينما سجل للوحدة اللاعب عبدالله الزوري. وبعد مباراة الأهلي والوحدة، يستعد الراقي لمواجهة نادي الرائد يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يواجه الوحدة نادي الحزم.

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