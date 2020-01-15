هدف نجم المنتخب السعودي يرد على تغريدة ساخرة

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب فراس البريكان نجم المنتخب السعودي الأولمبي في إحراز هدف الفوز للأخضر في شباك المنتخب السوري، وذلك خلال مباراة الفريقين اليوم الأربعاء بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وجاء هدف فراس البريكان في مباراة المنتخب السعودي ضد سوريا ردًا على تغريدة ساخرة من الناقد الرياضي سطام الثقيل الذي غرّد عبر حسابه في تويتر قائلًا: “فراس البريكان منتهٍ”.

وأكد المغردون أن هدف فراس البريكان نجم المنتخب السعودي رد بقوة على التغريدة التي سخرت منه، حيث نجح في قيادة الأخضر الأولمبي لربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وكان الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد سوريا التي أُقيمت على ملعب تاماسات في بانكوك انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، قبل أن يفض البريكان اشتباك التعادل في الدقيقة 80.

وبعد مباراة المنتخب السعودي ضد سوريا اليوم، رفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط ليضمن التأهل إلى الدور التالي بعد تصدر المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وهنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المنتخب السعودي الأولمبي بعد نجاحه في التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وقال رئيس هيئة الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “الحمد لله .. وألف مبروك تأهل المنتخب السعودي (تحت 23 سنة) للدور الثاني من بطولة كأس آسيا .. نجومنا في مستوى الثقة، وبإذن الله مستمرين في تميزهم للوصول إلى طوكيو”.

ويسعى المنتخب السعودي للوصول إلى دور نصف النهائي من أجل الاقتراب من نيل بطاقة مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 من البطاقات الثلاث.

وأثناء إقامة مباراة المنتخب السعودي ضد سوريا، تعادل المنتخب القطري مع نظيره الياباني بهدف لكل فريق.

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