هدية تنتظر أمرابط في مباراة النصر ضد الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

من المقرر أن يُقدم جمهور النصر هدية بسيطة للنجم المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر، في مباراة الاتحاد المقامة حاليًّا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الناقد الرياضي علي العنزي عبر حسابه في تويتر: إنه تم تخصيص الدقيقة الـ11 من قبل جماهير النصر وذلك من أجل ترديد اسم أمرابط لدعمه وتشجيعه في اللقاء.

جدير بالذكر أن جمهور النصر فعلها من قبل مع المغربي عبدالرزاق حمد الله نجم النصر في مباراة التعاون بالسوبر السعودي يوم السبت الماضي.

وجاءت تشكيلة النصر مكونة من:

”زيد البواردي في حراسة المرمى، سلطان الغنام وعبدالله مادو وعوض خميس ونايف الماس في خط الدفاع، بيتروس وجوليانو ونور الدين أمرابط وعبدالله الخيبري في خط الوسط، وأحمد موسى وعبدالرزاق حمد الله بخط الهجوم”.

وجاءت القائمة الاحتياطية للنصر مكونة من “نواف العقيدي، عبدالعزيز الجبرين، عبدالرحمن الدوسري، خالد الغوينم، فرج الغشيان، محمد مران، يحيى الشهري، فهد الجميعة، عبدالفتاح آدم”.

أما المدرب الهولندي هينك تين كات مدرب الاتحاد فاختار تشكيلة مكونة من:

“مارسيلو غروهي في حراسة المرمى، منصور الحربي، حمدان الشمراني، جوناس دي سوزا، فهد الشنقيطي في خط الدفاع، كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، ليوناردو غيل في خط الوسط، رومارينيو، هارون كمارا، عبدالرحمن العبود في خط الهجوم”.

وجاءت القائمة الاحتياطية لنادي الاتحاد مكونة من “فواز القرني، راكان النجار، عبدالعزيز البيشي، عبدالعزيز العرياني، فيلانويفا، عمار الدحيم، عبدالله العمار، خالد السميري، عبدالرحمن الغامدي”.

وتُقام مباراة النصر والاتحاد على ملعب “الملز” في الرياض.

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