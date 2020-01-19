هذا التأثير يُلاحق النصر والتعاون بعد انسحاب أندية إيران

المواطن - محمد سمعه

يخوض ناديا النصر والتعاون منافسات مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020، مع فريقي سيباهان أصفهان وبيرسيبوليس الإيرانيين على الترتيب.

وتصاعدت الأزمة بين الأندية الإيرانية والاتحاد الآسيوي لكرة القدم مؤخرًا، بعد قرار الحظر الذي أصدره الاتحاد الآسيوي بمنع الأندية الإيرانية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 من استضافة مباريات على أراضيها؛ بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

شكل المجموعة بعد الانسحاب:

وبعد انسحاب الأندية الإيرانية الأربعة المشاركة في البطولة الآسيوية، سيصبح النصر في المجموعة الرابعة التي تضم السد القطري، سيباهان الإيراني والمتأهل من الدور التمهيدي “العين الإماراتي، بونيودكور الأوزبكي والزوراء العراقي”، كذلك ستكون مجموعة التعاون مكونة من ثلاث فرق وهي “الدحيل القطري، الشارقة الإماراتي، التعاون” بعد انسحاب نادي بيرسيبوليس الإيراني.

وسيتأثر ناديا النصر والتعاون بانسحاب الأندية الإيرانية، حيث سيخوضان فقط أربع مباريات بمرحلة دور المجموعات بدلًا من ستة لقاءات؛ كون المجموعة ناقصة من الفريق الرابع، إضافة إلى وجود نقص في النقاط، حيث على سبيل المثال إذا فاز النصر بست مباريات فسيصبح رصيده 18 نقطة، ولكن مع انسحاب نادي سيباهان أصفهان، فسيفقد النصر الفرصة في الحصول على ست نقاط ويكتفي بـ12 نقطة في حال خاض أربع مباريات وفاز بهم في دور المجموعات، بجانب أن الأمر ذاته سيحدث لنادي التعاون.

المستفيد من قرار الانسحاب:

وسيكون نادي الكويت الكويتي المستفيد الأول من قرار انسحاب الأندية الإيرانية، حيث كان من المقرر له مواجهة نادي استقلال الإيراني في الأدوار التمهيدية، وفي حال الانسحاب فسيواجه نادي الكويت فريق الريان القطري في الدور التالي.

أما النادي الثاني المستفيد فسيكون فريق الرفاع البحريني، الذي سيتأهل مباشرة للدور التالي في الملحق بدوري أبطال آسيا بعد انسحاب فريق شهر خوردو الإيراني.

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