هذه هي أمنية كيت ميدلتون الوحيدة في 2020
تتضمن هاري والصغير أرشي

هذه هي أمنية كيت ميدلتون الوحيدة في 2020

2020/01/04
الساعة 11:17 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

تأمل دوقة كامبريدج أن تستطيع أن تقضي مع أطفالها المزيد من الوقت، وكذلك مع ابن عمهم أرتشي في عام 2020، حسبما يزعم مصدر ملكي.

وقالت كيت ميدلتون، 37 عامًا، والدة الأمير جورج، 6 سنوات، والأميرة تشارلوت، 4 سنوات، والأمير لويس، عام واحد، إن أمنيتها الوحيدة في 2020 هي قضاء المزيد من الوقت مع العائلة في العام الجديد.

أخبر أحد المطلعين على مجلة يو إس ويكلي، أن أبناء كيت والأمير وليام، يعشقون عمهم الأمير هاري، والصغير أرشي.

يأتي هذا في الوقت الذي قضى فيه دوق ودوقة ساسكس عيد الميلاد الأول كعائلة مع والدة ميغان دوريا راجلاند في جزيرة فانكوفر، كندا.

وقال المصدر: الدوقة تأمل في أن يقضي أبناء العمومة في العام الجديد المزيد من الوقت معًا.

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