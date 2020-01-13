هزاع الغامدي وحداوي حتى 2025

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة، اليوم الاثنين عن توقيع عقد احترافي مع اللاعب هزاع الغامدي لاعب فئة الشباب بالوحدة حتى عام 2025.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر تويتر أن إدارة الوحدة برئاسة سلطان أزهر وقعت العقد مع هزاع الغامدي بحضور توفيق تونسي المشرف العام بالنادي وعبدالله المحمدي وكيل أعمال اللاعب.

يذكر أن هزاع الغامدي لعب مع المنتخب السعودي التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2020 والمقامة حاليًا في تايلاند.

ويحتل الوحدة حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، وذلك بعد الخسارة من نادي الهلال أول أمس بثلاثية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر المسابقة.

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