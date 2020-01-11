هكذا سيتم اختيار خليفة السلطان قابوس.. وهؤلاء أبرز المرشحين

المواطن- ميادة السيد- القاهرة

رحل عن عالمنا اليوم السلطان قابوس، سلطان عمان، ولكنه ترك الكثير من الغموض حول مسألة خلافته، حيث أنه رحل دون أن يكون له أبناء، مما جعل الجميع يتساءلون عن هوية من سيتولى مقاليد الحكم بعده.

مهلة 3 أيام ومظروف سري

هناك نحو85 شخصا من عائلة آل سعيد يحق لهم تولي حكم سلطنة عمان بعد وفاة السلطان قابوس، والذي حسم مسألة خلافته قبل وفاته، حيث حدد طريقة اختيار السلطان طبقا للدستور العماني، وهي إعطاء مجلس الأسرة الحاكمة مهلة 3 أيام لاختيار السلطان الجديد.

أما في حال عدم اتفاق الأسرة الحاكمة خلال الثلاثة أيام فسيتم فتح مظروف مغلق حدد فيه قابوس خليفته، والذي يشترط أن يكون مسلما رشيدا، عاقلا، وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين.

وكانت الكثير من التكهنات أثيرت في السنوات الأخيرة وتحديدا منذ إصابة السلطان الراحل بمرض عضال عام 2014، حيث أخذ الكثيرون يتنبؤون بخليفته.

أبرز المرشحين لخلافة السلطان قابوس

ويعد طارق بن تيمور عم السلطان قابوس من أبرز المرشحين لتولي مقاليد حكم عمان، ولكن فرصة نجله أسعد بن طارق في تولي الحكم أكثر منه، ويليه أخويه غير الشقيقين هيثم بن طارق والذي يتولى منصب وزير التراث والثقافة، وشهاب بن طارق والذي يعمل مستشار السلطان والقائد السابق للبحرية العمانية، وهناك أيضا من ضمن المرشحين تيمور بن أسعد بن طارق الذي يبلغ من العمر نحو 38 عاما.

ويتوقع الكثيرون أن يتولى أسعد بن طارق البالغ من العمر 65 عاما، الحكم، حيث أنه منذ أن عينه السلطان قابوس نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وحديدا في عام 2017، إضافة إلى منصبه كممثل خاص للسلطان، والشكوك تحوم حول أنه سيكون السلطان المقبل، وأن السلطان قد يكون حسم أمر خلافته بتعيينه في هذا المنصب.

ويعد فهد بن محمود آل سعيد البالغ من العمر 80 عاما، من أبرز المرشحين لخلافة قابوس أيضا، وهو يتولى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء منذ 23 يونيو 1970، كما أنه أحد أهم ممثلي عمان في القمم الخليجية والعربية.

ومن بين المرشحين أيضا تيمور بن أسعد بن طارق، والذي يعد أصغر المرشحين سنا، وأقربهم إلى السلطان قابوس.

يذكر أن مجلس الدفاع العماني دعا العائلة المالكة قبل دقائق قليلة وفور إعلان خبر وفاة السلطان قابوس، للانعقاد من أجل تحديد خليفة السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية، صباح اليوم.

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