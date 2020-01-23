المواطن - الرياض

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أنه لم يثبت تأثير الحجامة على تنشيط الذاكرة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، ردًا على سؤال “هل الحجامة في الرأس تنشط الذاكرة؟

وأضاف الدكتور خالد النمر “ليس لها علاقة بفسيولوجيا الذاكرة في الإنسان”.

يُذكر أن الحجامة هي العلاج عن طريق مص وتسريب الدم عن طريق استعمال الكؤوس، ويكون بطريقتين: الحجامة الرطبة والحجامة الجافة، وهي طريقة طبية قديمة كانت تستخدم لعلاج كثير من الأمراض.

وهناك حاليًا مراكز متخصصة للعلاج بالحجامة كما أن هناك العديد من الكتب والمؤلفات لممارسة الحجامة بالشكل الصحيح لتفادي الأضرار الناتجة عن ممارساتها بشكل خاطئ.

وكثيرًا ما يصاحب العلاج بالحجامة العديد من المخاطر لأنه يتم ممارستها بدون إشراف من قِبل أشخاص لا يتمتعون بخلفية طبية.

وتشير الأبحاث إلى أن هذه المخاطر تشمل التوسيع الوعائي وتمزق الأوعية الدموية والاستسقاء.

من الجدير بالذكر أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو النحافة المفرطة أكثر عرضة لتلك المخاطر.

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