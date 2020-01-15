هل تتعارض ثنائية عمر السومة ودجانيني في الأهلي ؟

المواطن - مروة نبيل

علق المدير الفني السويسري كريستيان جروس على ما يتردد حول عدم وجود فائدة فنية من مشاركة الثنائي عمر السومة ودجانيني تافاريس في هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال: “لدي اثنان من المهاجمين المميزين، دجانيني والسومة، ونستطيع الحصول على أفضل ما لديهما، وستنجح المعادلة بأن يسجلا معًا وهما بحاجة إلى بعض الوقت، وليست لدي أي معضلة فنية بوجودهما معًا”.

وتابع جروس قائلًا: “ويجب أن أحقق الموازنة في الدفاع والهجوم ولعب كرة القدم السريعة، وتسجيل هدفين في كل مباراة، ويجب أن تتغير عقلية الفريق إلى الانتصارات”.

واختتم جروس تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “السومة يعرف كيف يسجل الأهداف وطموح، ولكنه عانى من الإصابة وخاض عملية جراحية في ألمانيا وبدأ يعود تدريجيًا، ونأمل أن يعود ويتأقلم مع دجانيني”.

ونجح عمر السومة في تسجيل 9 أهداف، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما أحرز دجانيني 8 أهداف حتى الآن.

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