هل رحل ريك فوكس Rick Fox حقًا في حادث طائرة كوبي براينت؟

المواطن - متابعة

لم يمض وقت طويل على انتشار خبر وفاة نجم كرة السلة الأمريكي الأسطوري كوبي براينت، في حادث تحطم طائرة يوم أمس، بولاية كاليفورنيا، إلا وبدأت الشائعات تتردد حول صديقه ولاعب كرة السلة الأسبق ريك فوكس Rick Fox وأنه كان على نفس الطائرة.

وبحسب ما قاله محامي فوكس لمجلة ” TMZ” ، فإن موكله لم يكن مع براينت وقت تحطم الطائرة، كما أكدت ابنة Rick Fox، لمجلة People “، أن والدها على قيد الحياة، وأنه لم يكن على متن الطائرة المنكوبة.

وانتشرت الشائعات بعدما قام حساب مزيف على فيسبوك بمشاركة منشور كتب خلاله أن فوكس كان من بين الخمسة أشخاص الذين كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت في كاليفورنيا، حيث كان برفقة صديقه براينت، الأمر الذي دفع الكثيرين من محبي Rick Fox لتعزية عائلة ريك فوكس على تويتر.

لم يلجأ Rick Fox ريك فوكس لنشر تكذيب عن الشائعة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من أنه نشط عليها طيلة الوقت، الأمر الذي غذى تلك الشائعة التي ليس لها أي علاقة بالصحة.

يذكر أن أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، والبالغ من العمر 41 عاماً، لفظ أنفاسه الأخيرة يوم أمس، عقب تحطم طائرته الهليكوبتر التي كان على متنها برفقة 4 أشخاص آخرين من بينهم ابنته جيانا، البالغة من العمر 13 عاماً، في كالاباساس في كاليفورنيا، الأمر الذي كان بمثابة فاجعة هزت عالم الرياضة.

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