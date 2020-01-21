هل يؤثر استخراج الهوية على دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن تأثير استخراج الهوية الوطنية على دعم البرنامج.

وقال حساب المواطن في تغريدة له عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إن استخراج الهوية الوطنية لا يؤثر على الدعم، وفي حال كانت حالة الأهلية للتابع “مؤهل” سيتم احتسابه من ضمن مبلغ الدعم في حساب رب الأسرة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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