هل يؤثر انتهاء عقد الإيجار على الدعم؟ حساب المواطن يعلق

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، على أهمية تحديث البيانات والمستندات المرفقة باستمرار؛ حتى لا يتأثر الدعم المستحق للمستفيد.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالًا قال فيه: “أنا عقد الإيجار انتهى هل لازم عقد إيجار إلكتروني جديد أم لا؟”.

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “أهلًا بك، في حال كانت حالة المستند المرفق (وثيقة منتهية) لابد من حذفه وإرفاق مستند (ساري الصلاحية) قبل تاريخ 25 يناير”.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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