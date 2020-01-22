هل يتكفل الاتحاد براتب سانوجو مع النادي الصربي؟

المواطن - مروة نبيل

أثار انضمام نجم نادي الاتحاد، سيكو سانوجو إلى صفوف فريق سرفينا زفيزدا الصربي حالة من الجدل، بعدما انتشرت أنباء تُفيد بتحمل العميد لقيمة راتبه وشروط مالية أخرى.

وأعلن نادي الاتحاد بالأمس عن انضمام سانوجو صاحب الـ30 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرفينا زفيزدا الصربي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي: “الاتحاد سيتكفل بدفع رواتب سانوجو 80% للنادي الصربي.. مع التزام الاتحاد بكامل مستحقات اللاعب من عقده البالغ 7 ملايين يورو.. كذلك التزام الاتحاد برواتب اللاعب أثناء فترة انقطاعه”.

ونفى المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد أحمد صادق دياب تصريحات الحميدي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا أن الإدارة الاتحادية نجحت في حل أزمة سانوجو بشكل جيد.

وقال: “مع احترامنا لما قاله الأستاذ عبدالرحمن الحميدي في الديوانية فما ذكره من تفاصيل ليس حقيقي ولا يمكن لأي نادي القبول بمثل ما ذُكر من أرقام مالية أوردها في حديثه”.

وتابع ديبا تغريدته قائلًا: “نحن قمنا بحل مشكلة كان يمكن أن تكلف النادي الكثير من خلال القضايا والمحاكم، وفعلنا عقد تم إلغاءه من قبل اللاعب”.

أزمة سانوجو

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع سانوجو صاحب الـ30 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد حتى صيف 2022، قبل أن يحوله إلى قائمة الاستثمار بعد خروجه من حسابات المدرب السابق، التشيلي سييرا.

وقدم الإيفواري سانوجو شكوى رسمية ضد الاتحاد أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وطلب بفسخ تعاقده مع العميد، مؤكدًا أنه لم يتقاضى راتبه، وغادر السعودية شهر سبتمبر الماضي.

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