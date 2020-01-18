هل يتوقف حساب المواطن بسبب فاتورة الكهرباء ؟

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن علاقة فاتورة الكهرباء بصرف الدعم بالنسبة للمستفيدين المسجلين كمستقلين.

وقالت خدمة المستفيدين في حساب المواطن ردًّا على سؤال مواطنة ترغب في معرفة كيفية إرفاق فاتورة الكهرباء لإثبات الاستقلالية: إن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة.

ولفت حساب المواطن إلى أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد) “باسمك”.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال عدم توفر أي من هذه المستندات يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

وكان حساب المواطن أودع الدفعة الـ26 في حسابات المواطنين يوم الخميس 9 يناير 2020 حيث بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ28 استحقاق شهر مارس المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تابعنا على تواصل معنا على