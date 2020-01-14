هل يتوقف دعم حساب المواطن عند تعديل الحساب البنكي ؟

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن تأثير تغيير الحساب البنكي للمستفيد على حصوله على الدعم المقرر له من البرنامج.

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب المواطن سؤالًا من أحد الأشخاص قال فيه : إذا قمت بتغيير الحساب البنكي هل يتوقف عني الدعم؟

وردت خدمة المستفيدين عليه بالقول : تحديث البيانات لا يؤثر على الدعم في حال كنت مؤهلًا ومستحقًا، وفي حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 يناير سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر مارس، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.

وفي سياق آخر أوضح حساب المواطن أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الاهلية، زوجها غائب) مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وكان حساب المواطن أودع الدفعة الـ26 في حسابات المواطنين يوم الخميس 9 يناير 2020 حيث بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 28 استحقاق شهر مارس المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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