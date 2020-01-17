هل يجوز منح الخادمة غير المسلمة صدقة؟

المواطن - الرياض

أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع على سؤال بشأن حكم منح الخادمة غير المسلمة صدقة.

وأكد الشيخ المنيع خلال برنامج يستفتونك، المذاع على قناة الرسالة، أنه يجوز إعطاء الخادمة غير المسلمة من أموال الصدقة، لكن لا يجوز منحها من أموال الزكاة؛ لأن الزكاة خاصة بالمسلمين.

وأضاف الشيخ المنيع أنه يستحب منا معشر المسلمين أن يكون لدينا حسن خلق وتواضع وتعاون على البر والتقوى وعناية بالتعامل مع الآخرين، وينبغي أن يكون ديننا دين لطف ويسر وخير وتعاون وتعاطف وأخوة، وأن ننشر هذه المعاني بين إخواننا البشر، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

وشدد على أنه يتعين أن يكون ذلك في حق المسلمين، ويستحب أن يكون في غيرهم.

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