هل يحق لـ فيفا التدخل في أزمة التعاون والعليان؟

المواطن - مروة نبيل

أثار توقيع النجم مدالله العليان لنادي الهلال لمدة ثلاثة مواسم حالة من الجدل، خاصة أن إدارة التعاون تعتزم تقديم شكوى ضده واستمرار اللاعب في صفوفه.

وكان نادي الهلال قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توقيع عقد احترافي مع مدالله العليان لمدة ثلاثة أعوام بداية من الموسم الجديد، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة، والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد.

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي التعاون تُجهز شكوى ضد الهلال بعد التعاقد مع مدالله العليان رسميًا، نظرًا لوجود بند في عقده يُجبره على انتظار تجديد عقده مع سكري القصيم حتى آخر ثلاثة أشهر.

وتحدث أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن هذه أزمة نادي التعاون ومدالله العليان عبر حسابه الخاص على “تويتر”.

وأعاد الأمير نشر تصريح الناقد الرياضي محمد الشيخ على هذه الأزمة، حيث قال: “بحسب معلوماتي أن الشرط بين التعاون واللاعب مدالله التعاون بالعقد هو أفضلية التجديد والفيفا لا يقبل هذا النوع من العقود لا بد من تحديد المبالغ المالية.. عبر الفيفا أو اتحاد الكرة، اللاعب سيكسب”.

وعلق الأمير على تصريح الشيخ قائلًا: “الجديد في القانون الرياضي؛ نصوص قانونية جديدة في هذا المقطع! يا عزيزي إذا كان اللاعب والنادي من نفس الاتحاد الأهلي العضو في فيفا فإنه لا يحق لأي منهما الاحتكام للجان القانونية في فيفا”.

وتابع الخبير القانوني تغريدته قائلًا: “سبق أن ذكرنا النص القانوني الذي تم مخالفته في هذه الحالة.. بعض الفلسفة ترهقك”.

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