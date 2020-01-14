هل يدعم أيفون 12 mmWave 5G؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال أحد أفضل محللي أجهزة آبل في هذا المجال إن الإصدار التالي من أجهزة الأيفون سيدعم استخدام النطاق غير المُستغل للموجات المليمترية عالية التردد وذلك فيما يُعرف ب mmWave، ويُقدر ترددها فيما بين 30 هرتز إلى 300 غيغا هرتز، والذي سيُمكنك من الاستمتاع بسرعة عالية للغاية لشبكة الإنترنت.

وقال المحلل مينغ تشي كو، الذي توقع تحركات كبيرة من جانب شركة آبل، إنه على الرغم من التقارير السابقة، فإن الشركة ستجعل هاتف أيفون 12 iPhone 12 المنتظر متوافقًا مع mmWave 5G.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن شركة آبل ستطلق 7 إصدارات من الهاتف الجديد في عام 2020، بما في ذلك أيفون SE 2 الذي طال انتظاره، وفي الوقت ذاته توقع مراقبون ومنهم جي بي مورغان، أننا لن نرى أجهزة من آبل تدعم الجيل الخامس قبل عام 2022 أو 2023.

مميزات وسلبيات الموجات المليمترية:

على عكس تغطية الـ 5G الأخرى، تتميز mmWave بقدرتها الفائقة على تقديم كميات كبيرة من البيانات بسرعة كبيرة.

أما عن الجانب السلبي، فهو أن مداها أقصر بكثير، مما يعني أنه يتعين على المستخدمين أن يكونوا قريبين نسبيًا من نقطة الأصل لالتقاط تغطية mmWave فعليًا.كما أن هذه الموجات غير قادرة على عبور المباني، وفي حالة وجود الأمطار أو النباتات، فسوف يتم امتصاصها مما يعني عدم وجود اتصال مُستقر بسبب التداخل الذي يحدث لهذه الموجات.

وفي العموم، تعتمد البنية التحتية لشبكات الـ 5G على زيادة عدد أبراج الاتصالات صغيرة الحجم والقريبة من بعضها، ما يعني استخدام أبراج إشارة بين كُل منزلين إلى ثمانية منازل، وهو ما يبدو مناسبًا أكثر للمُدن الذكية الجديدة وليس في الدول النامية أو المُدن التقليدية.

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