هل يرحل فالفيردي عن برشلونة ؟

المواطن - مروة نبيل

أثار المدير الفني لنادي برشلونة إرنستو فالفيردي غضب الجماهير، بعد خسارة الفريق الكتالوني ضد أتلتيكو مدريد بالأمس في كأس السوبر الإسباني بجدة.

فالفيردي في خطر

وأكدت تقارير صحافية أنه لا يوجد إجماع من أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، على إقالة فالفيردي خلال الفترة المقبلة بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وأشارت صحيفة “راديو كتالونيا” إلى أن وضع فالفيردي حساس جدًا، ليس بسبب الخسارة ضد أتلتيكو مدريد فقط، ولكن بسبب العديد من الأمور التي تراكمت، الأمر الذي قلص فرصه من البقاء مع برشلونة الإسباني.

وأوضح التقرير أن مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني قرر عقد اجتماع، يوم الاثنين المقبل، من أجل حسم مصير فالفيردي خلال الفترة المقبلة.

السوبر الإسباني

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 3/2، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة، ما عرض فالفيردي لانتقادات قوية.

وأبدت الجماهير غضبها الشديد من تراجع أداء ونتائج برشلونة تحت قيادة فالفيردي مؤخرًا، وطالب البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة إقالة المدير الفني، وذلك على الرغم من سير الفريق الكتالوني بشكل جيد هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة 19 مباراة في الدوري الإسباني الممتاز حتى الآن، نجح في الفوز 12 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر 3 مواجهات.

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