هل يرحل كريم الأحمدي عن الاتحاد؟

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي كريم الأحمدي، أنه لم يتخذ قراره النهائي سواء بالاستمرار مع العميد أو الرحيل عنه نهاية الموسم الحالي، مستبعدًا في الوقت ذاته فكرة الاعتزال.

ودخل كريم الأحمدي، صاحب الـ35 عامًا، الفترة الحرة بداية شهر يناير الحالي، ولم يجدد عقده مع نادي الاتحاد حتى الآن، لتنتشر أنباء عن إمكانية رحيله نهاية منافسات هذا الموسم.

وقال خلال تصريحاته لصحيفة TC Tubantia: “اعتزلت اللعب الدولي بهدف التركيز على اللعب مع فريقي، هذا حقًّا يحدث الفارق، ويمنحك فترات راحة أكبر، وأرى أنني لا زلت في حالة جيدة”.

وتابع: “وصلت لسن الـ35 ربما هذا يؤثر فقط على سرعة التعافي من الإصابات، لكنني لم أفقد أي شيء من سرعتي أو اللعب بقوة، بجانب أنني لا أعاني من أي شيء وإصاباتي قليلة، لذلك متأكد من أنني مستمر في الملاعب لموسم آخر”.

وعن انتهاء عقده مع نادي الاتحاد هذا الموسم، علق الأحمدي قائلًا: “حاليًّا سأُبقي كل الخيارات متاحة أمامي، ستزعجني قليلًا، لكنني لست في عجلة من أمري، وأيضًا لا أمانع العودة إلى هولندا”.

وشدد النجم المغربي الأحمدي على أنه يرغب في إنهاء مسيرته الرياضية في الملاعب مع أحد الأندية التي سبق أن لعب في صفوفها، مؤكدًا أن أنديته السابقة هي التي صنعته.

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