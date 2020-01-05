هل يرسل إيلون ماسك سيارة سايبرترك إلى المريخ؟

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كشف الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك، أن نسخة مصغّرة من سايبرترك ستكون الشاحنة الرسمية للمريخ، وأشار في تغريدة سابقة إلى أن مركبة ستارشيب قادرة على الانطلاق بسايبرترك عبر الفضاء.

وفي 29 ديسمبر سأل أحد مستخدمي تويتر ماسك إن كانت حمولة بعثة ستارشيب 2022 ستتضمن سيارة سايبرترك، ورد عليه بإيموجي يضحك، وهو الأمر الذي كان يشير إلى احتمالية فعل ذلك.

ورغم أن إرسال سيارة أرضية لتسبح آلاف السنين في الفضاء قد لا يكون له فائدة علمية، وربما يكون مجرد خطوة دعائية مكلفة، لكن من المنتظر أن تحمل مركبة ستارشيب الفضائية إلى المريخ في العام 2022، سيارة تسلا سايبرترك، إذ ألمح ماسك، إلى أن شركتيه قد تتعاونان مجددًا لإرسال سيارة إلى الفضاء، واعتمادًا على إحدى التغريدات التي نشرها، قد نشهد إطلاق سايبرترك إلى المريخ، وذلك بعدما أرسلت سبيس إكس سيارة Tesla Roadster للفضاء في 2017.

وحتى الآن ليس من المؤكد ما إذا كانت ستقوم سبيس إكس بفعل ذلك في النهاية أم أن هذا الأمر مجرد مزحة من إيلون ماسك.

يُذكر أن ماسك حدد فى تغريدة على حسابه، أن الربيع المقبل سيشهد أول رحلة مأهولة لكبسولة Crew Dragon، وأنها ستكون جاهزة من ناحية تقنية في فبراير المقبل، لكن فحص كل الأجهزة المتوفرة فيها قد يستغرق بضعة أشهر أخرى.

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