هل يزيد مبلغ دعم حساب المواطن بالدفعة الجديدة؟

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن إمكانية زيادة مبلغ الدعم لدفعة الشهر الجاري، المقرر إيداعها يوم الخميس المقبل.

وقال حساب المواطن ردًّا على الاستفسار عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه تتأثر قيمة الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.

وتابع البرنامج أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تابعنا على تواصل معنا على