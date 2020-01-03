هل يفسخ بريجوفيتش تعاقده مع الاتحاد؟!

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الصربي ألكسندر بريجوفيتش اتخذ قراره بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للصربي بريجوفيتش في المطار أثناء مغادرته السعودية متوجهًا إلى تركيا، ولم يكشف نادي الاتحاد أو اللاعب أي تفاصيل خاصة بهذا الشأن حتى الآن.

وكان موقع informer قد أكد مؤخرًا أن بريجوفيتش سيقوم بفسخ تعاقده مع نادي الاتحاد وسيكون فريق بشكتاش التركي وجهته المقبلة.

وبريجوفيتش ليس اللاعب الأول الذي يُغادر الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، حيث غادر المدافع المغربي مروان دا كوستا السعودية، وطالب بفسخ تعاقده مع العميد لتأخر حصوله على مستحقاته المالية.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، حيث ودع مؤخرًا بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته ضد الفتح في دور الـ16، كما يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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