هل يكسب النصر الكأس الثانية في النهائي العاشر ؟

المواطن - شرف الروقي

يلعب النصر، مساء اليوم السبت، نهائي كأس السوبر السعودي ضد بطل كأس الملك نادي التعاون، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة في جدة. ويعد هذا النهائي العاشر للنصر في السنوات العشر الأخيرة، حيث كسب العالمي نهائي واحد وخسر في ثمانية، أربعة منها بركلات الترجيح.

وخسر النصر أول نهائي في هذا العقد موسم 2009/2010 ضد نادي الشباب بركلات الترجيح على كأس الأمير فيصل بن فهد، وفي عام 2012 خسر كأس الملك من النادي الأهلي بجدة، وفي العام الذي يليه خسر أيضًا لقب كأس ولي العهد بركلات الترجيح ضد الهلال، وبعد ذلك عاد النصر في عام 2014 وانتصر على الهلال في نفس الكأس.

وفي عام 2014 خسر نهائي كأس السوبر من الشباب بركلات الترجيح، واستمر العناد من جديد ليخسر النصر كأس الملك من الهلال بركلات الترجيح في ملعب الجوهرة عام 2015، وعاد في نفس العام ليخسر من غريمه التقليدي الهلال في كأس السوبر بالعاصمة البريطانية لندن. ولعب العالمي نهائي كأس الملك أمام الأهلي في عام 2016، وخسره بهدفين مقابل هدف على ملعب الجوهرة بجدة، وفي عام 2017 خاض النصر نهائي آخر نسخة من كأس ولي العهد ضد الاتحاد، وخسره بهدف نظيف على ملعب إستاد الملك فهد بالرياض.

ويعتبر النصر من أكثر الفرق لعبًا على النهائيات في العقد الأخير، لكنه يحمل سجلًا سلبيًّا على مستوى النتائج، ويأمل مشجعو النصر في أن يكسر فريقهم العناد الذي لازمه في النهائيات الأخيرة، وأن يبدأ العقد الجديدة ببطولة.

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