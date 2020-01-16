هل يمكن التسجيل في حساب المواطن بفاتورة الكهرباء؟

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن إمكانية التسجيل في البرنامج عن طريق فاتورة الكهرباء كمستند.

وقال حساب المواطن في تغريدة له عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

وبدأ حساب المواطن⁩ أمس الأربعاء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 26 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا

وأكد حساب المواطن في وقت سابق أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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