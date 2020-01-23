هل يمكن للزوجة الحصول على حساب المواطن ببطاقة الأحوال ؟

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل في حساب المواطن والاستفادة من الدعم في حالات معينة منها “المهجورة، المتزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب”.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مواطنة عبر حساب خدمة المستفيدين قالت فيه: “أنا متزوجة ومعي بطاقة أحوال، هل أقدر آخذ حساب المواطن؟ يعني ما أصير تابعة لزوجي؟”.

ورد برنامج حساب المواطن بقوله: “أهلًا بك، بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

رابط التسجيل

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم.

ويمكن لأي مواطن أو مواطنة ممن استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق التسجيل من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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