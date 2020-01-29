هل ينتصر ترامب على الجمهوريين في معركة عزله؟

المواطن - متابعة

انتشر الكثير من التقارير الإخبارية الأمريكية التي تفيد بأن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، فشل حتى الآن في جمع الأصوات اللازمة لمنع استدعاء شهود إلى محاكمة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت صحف وول ستريت جورنال وواشنطن بوست ونيويورك تايمز إن مصادر لا يمكنها الكشف عن اسمها أخبرتهم أن ماكونيل أخبر أعضاء مجلس الشيوخ في اجتماع مغلق، أنه ليس لديه الدعم الكافي لرفض طلب الديمقراطيين باستدعاء شهود للمحاكمة.

يذكر أن الديمقراطيين، يطالبون مجلس الشيوخ منذ عدة أسابيع، باستدعاء عدد من المستشارين المقربين للرئيس ترامب، ومنهم صديقه المقرب ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، لاستجوابهم بشأن التهم الموجهة إليه، والمتمثلة في استغلال سلطته وعرقلته عمل الكونغرس.

وسيقوم أعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت على مسألة استدعاء الشهود، ويكفي أن يصوت 40 شخصا جمهوريا مع الديمقراطيين البالغ عددهم 47، حتى يسمح مجلس الشيوخ باستدعاء الشهود.

وكان الجمهوريون واثقين من أنه لن يتم استدعاء شهود حتى بداية الأسبوع، لتنقلب الأمور رأسا على عقب بعد إصدار بولتون مسودة كتابه الجديد والذي قال خلالها إن ترامب أخبره أنه لا ينوي الإفراج عن مساعدة عسكرية أقرها الكونغرس لأوكرانيا حتى تقوم بالتحقيق مع منافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة جو بايدن.

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