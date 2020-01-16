هل ينتقل نجم الأهلي إلى الدوري السعودي؟

المواطن - مروة نبيل

اقترب النادي الأهلي المصري من التعاقد رسميًا مع المهاجم السنغالي أليو بادجي، لتكون فرص استمرار النجم المغربي وليد أزراو صعبة للغاية.

ويحتاج النادي الأهلي لبيع أو إعارة أحد لاعبيه الأجانب، من أجل قيد الوافد الجديد أليو بادجي، نجم فريق رابيد فيينا النمساوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الأنجولي جيرالدو الأقرب للرحيل عن النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي، ولكنه رفض العرض المقدم من نادي الصفاقسي التونسي، لضعف المقابل المادي، وحاول المارد الأحمر إقناعه بقبول العرض، إلا أنه أصر على موقفه.

واستبعد المدير الفني السويسري رينيه فايلر، أزارو من قائمة مباراة الأهلي ضد طنطا بالأمس، وسط أنباء عن اتفاق الإدارة على رحيله رسميًا، وأكدت تقارير صحافية أن الدوري السعودي للمحترفين سيكون وجهته المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن أزارو سينضم إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، مع وجود بند بأحقية شرائه نهاية الموسم.

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