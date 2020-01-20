هل ينضم هاري وميغان إلى Netflix؟ 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال المسؤول التنفيذي لـ Netflix تيد ساراندوس، إن عملاق البث يرغب في العمل مع الثنائي الملكي هاري ميغان، بعد انفصالهما عن العائلة المالكة البريطانية، قائلًا: مَن ليس مهتمًا بالثنائي الملكي؟!

وكانت مصادر كشفت أن هاري وميغان يأملان في كسب ثروة عن طريق تأسيس شركة خاصة لإنتاج الأفلام والمسلسلات بعد انفصالهما الدرامي عن العائلة المالكة، وأيضًا من خلال إصدار أفلام وثائقية عن قضايا جديرة مثل الصحة العقلية وتغير المناخ.

وجاء تصريح ساراندوس خلال حفل جائزة نقابة ممثلي الشاشة SAGA أمس.

وفور انفصالهما، بدأت العروض تتوالى عليهما، حيث وقعت ميغان بالفعل صفقة مع ديزني للتعليق الصوتي، في مقابل التبرع بالأرباح لجمعية خيرية لحماية الأفيال.

وقالت مصادر من القصر الملكي إن هاري وميغان ممتنان لتفكير الملكة وموافقتها على رغبتهما، ووعدا بأنهما لن يسوءا سمعة العائلة المالكة البريطانية من خلال أي صفقات مراوغة.

وغالبًا سيخطط الثنائي أن يسيرا على خطى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل من تأليف الكتب والظهور في البرامج التلفزيونية.

ويُذكر أن قصر باكنغهام كان قد أصدر بيانًا السبت، منع من خلاله هاري وميغان من استخدام ألقاب صاحب السمو الملكي وإنهاء واجباتهما الملكية الرسمية، بعد خطوة إعلان قرارهما الخروج من العائلة المالكة البريطانية.

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