هل يواصل الرائد تفوقه في دوري محمد بن سلمان؟

المواطن - مروة نبيل

تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بشكل لافت خلال الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد الأهلي اليوم.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد 5 انتصارات متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تسجيل 12 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من الفوز بنتيجة 3 أهداف أو أكثر في 3 مباريات، ونجح في إحراز 5 أهداف في الشوط الأول، و7 أهداف خلال أحداث الشوط الثاني.

الرائد ضد الأهلي

ويدخل الفريقان مباراة الرائد ضد الأهلي اليوم بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة مسيرتهما المميزة خلال المباريات الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة بالتساوي مع الرائد صاحب المركز الرابع.

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