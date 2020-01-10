هل يواصل حمدالله هز الشباك اليوم ؟

المواطن - مروة نبيل

يُقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وتألق عبدالرزاق حمدالله في مباريات النصر الخمسة الأخيرة، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصنع آخر، ويأمل مواصلة هز الشباك خلال مباراة الاتحاد اليوم.

ويلعب النصر والاتحاد اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح النجم المغربي في هز شباك البكيرية بهدف، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 4/1، وأحرز هاتريك خلال مباراة ضمك التي انتهت بفوز العالم برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وصنع عبدالرزاق حمدالله هدفًا في مباراة العدالة التي حسمها النصر بثلاثية دون رد، وسجل هاتريك في شباك الفيحاء ليقود فريقه لتحقيق الفوز بنتيجة 4/1، وذلك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن النجم المغربي من تسجيل هدف التعادل في شباك التعاون ضمن منافسات كأس السوبر السعودي، قبل أن يفوز النصر باللقب بركلات الترجيح.

ويحتل عبدالرزاق حمدالله صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 أهداف بالتساوي مع مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

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