هل يُعاقب السومة جمهور الأهلي بالانضمام لهذا الفريق ؟

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النجم السوري عمر السومة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد اتخذ قراره بالرحيل عن صفوف الراقي، وذلك بعد الانتقادات القوية التي تعرض لها بعد خسارة الأهلي من الهلال يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 3- 1 في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان السومة تعرض لانتقادات لاذعة؛ بسبب هبوط مستواه رغم تسجيله لهدف الأهلي الوحيد في شباك الهلال، كذلك نال الرأس أخضري دجانيني تافاريس انتقادات شرسة بسبب هبوط مستواه ضد الهلال.

وقد يُفكر السومة في الانتقال لنادي النصر، حيث أبدى بطل السوبر السعودي اهتمامه في العديد من المرات بالتعاقد مع السومة، وذلك وقت وجود سعود آل سويلم في كرسي رئاسة النصر بالموسم ما قبل الماضي.

بالطبع جماهير الأهلي رفضت خلال الفترات الماضية، رحيل السومة كونه الأيقونة الأولى للفريق الأهلاوي، ولكن الانتقادات التي تعرض لها السومة مع رغبة النصر في تدعيم هجومه، قد تجعله يفكر بنسبة كبيرة في الرحيل عن الراقي والانضمام لأصفر العاصمة لتشكيل ثاني هجومي ناري مع المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وسبق للأهلي المصري أيضًا أن أبدى اهتمامه بضم السومة في صيف 2019، لكن مجلس إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ رفض.

يذكر أن السومة تُوج بلقبي الدوري وكأس الملك مع الأهلي بموسم 2015- 2016 مع المدرب السويسري الحالي للراقي كريستيان جروس.

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