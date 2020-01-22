هل يُفصح عن العوائد السنوية في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه يتم الإفصاح عن العوائد السنوية من ضمن مصادر الدخل في البرنامج.

وقال حساب المواطن ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، إنه يتم اختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وفي حال انطبقت على المواطن شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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