هندية تعود إلى الحياة أثناء التحضير لدفنها

المواطن - متابعة

دخلت مالاتي تشوغولي، 55 عامًا، إلى مستشفى خاص بمدينة هندية جراء ارتفاع درجة حرارة جسمها الذي سرعان ما أدى إلى فقدان الوعي ودخولها في غيبوبة عميقة، ولم يتمكن الأطباء من إعادتها إلى وعيها على الرغم من محاولاتهم المتكررة؛ لذلك أقروا وفاتها بعد مضي بضعة ساعات على غيبوبتها.

وتفيد صحيفة The Hindu، بأن مالاتي، من ولاية كارناتاكا الهندية استيقظت خلال التحضير لدفنها، وسط ذهول الحاضرين.

وكان أقارب المرأة دفعوا بالفعل تكاليف الخدمات الطبية في المستشفى ونقلوا جثمانها إلى بيتها في القرية، حيث وضعوه أمام المنزل وتجمع أفراد عائلتها وأصدقاؤهم لإلقاء النظرة الأخيرة، ولكن خلال عملية التحضير لدفنها، استيقظت من غيبوبتها ونهضت.

وقد فسر أحد الحاضرين، الحادث بقوله، أن المرأة في غيبوبة ولم تمت، في حين يعتقد آخرون، أنها قامت بمعجزة، ويرفضون الاعتراف بأي تفسير آخر.

ويُذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، إذ استيقظ الشاب الهندي، محمد فرقان، 20 عاما، من الموت بعد يومين من إعلان وفاته، بعدما سرت رعشة في أطرافه أثناء مراسم دفنه، وكانت دخل المستشفى نتيجة إصابته في حادث سير، وبعد مرور 3 أيام أعلن المستشفى وفاته، ليستيقظ في مراسم الدفن، وتعود واقعته إلى شهر سبتمبر 2019.

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