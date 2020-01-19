هندي يكشف لـ”المواطن” خط سير المحطة الفضائية الدولية

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أكد الباحث الفلكي ملهم محمد هندي، أن المحطة الفضائية الدولية تدور حول الأرض منذ أن تم إنشاءها في عام 1998م بتعاون دولي بين 15 دولة حول العالم، موضحًا أنها أنشئت كمختبر فضائي تعمل فيه التجارب العلمية تحت ظروف قاسية وانعدام الجاذبية، كما تهيئ دراسة تأثير انعدام الجاذبية على البشر تمهيدًا للرحلات البعيدة المأهولة.

وتابع هندي في تصريحات إلى “المواطن” أنه بسبب سطح المحطة المعدني وخلايا الطاقة الشمسية العملاقة التي توازي مساحتها 100م عرضًا و72 طولًا فإنها تعكس أشعة الشمس حين تكون بزاوية معينة بعد غروب الشمس أو قبل شروق الشمس بحدود ساعتين، وفي كل شهر يصادف مرورها بين 3 أيام إلى 5 أيام في أوقات تنعكس منها أشعة الشمس فيمكن رؤيتها في منطقة معينة.

ولفت إلى أنه صادف يوم أمس السبت مرور مميز للمحطة حيث قطعت البحر الأحمر من جهة الجنوب الغربي ودخلت أجواء السعودية من فوق مدينة ينبع ثم المدينة وحائل حتى اختفت في ظل الأرض فوق حفر الباطن وتمكن سكان المملكة من رؤيتها بالعين المجردة تتحرك كنجم لامع يتحرك بسرعة، كما تكرر مرور المحطة الفضائية اليوم الأحد بعد غروب الشمس ولكن تكون مشاهدة فقط وبشكل لامع جدًّا ومميزًا من منطقة الرياض والقصيم والشرقية وشمال شرق المملكة، كما يمكن لبعض دول الخليج رؤيتها مثل العراق والكويت والبحرين وقطر.

وختم هندي بالقول: لا يحتاج رؤية المحطة أي أدوات؛ حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة وتصويرها بالجوالات بشكل سهل جدًّا، كما هي تجربة مميزة للأطفال لرؤية مركبة خارج حدود الأرض.

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