هند القحطاني لبدور إبراهيم: الغيرة قتلتك

المواطن - متابعة

ظهرت هند القحطاني في مقطع فيديو ترد فيه على الفاشونيستا بدور الإبراهيم، التي اتهمتها بأنها يمنية وليست سعودية، وقامت بإجراء العديد من عمليات التجميل وتخفي عمرها الحقيقي.

وهاجمت هند، بدور واتهمتها بالغيرة، قائلة: الغيرة قتلتك، لم أسوِّ عملية تجميل واحدة، هذا الخشم واقف مثل السيف، هذه خشوم بنات القبايل، مو مثلك مسوية عشرات عمليات التجميل وفيلر.

ولفتت هند، إلى أن بدور تسعى إلى الشهرة من خلالها؛ لأنها تمتلك متابعين بالملايين.

وكانت الفاشونيستا بدور الإبراهيم، بدأت بالهجوم عندما وصفت هند القحطاني بأن فمها مثل نقار الخشب، ومن هنا تصدرتا محرك بحث جوجل.

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