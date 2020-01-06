هنية ينعى قاتل الأطفال قاسم سليماني ويصفه بـ شهيد القدس

المواطن - الرياض

أثار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الجدل بحديثه عن الهالك قاسم سليماني، ووصفه له بـ”شهيد القدس”، متجاهلًا جرائمه بحق الأمة الإسلامية والعربية في العراق وسوريا واليمن ولبنان.

حماس تتجاهل جرائم قاسم سليماني

ولم تكتف حركة حماس بنعي وإقامة بيت عزاء واتصال رئيس المكتب السياسي للحركة بوزير الخارجية الإيراني للتعزية في مقتل الهالك قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بل واصلت “لطميتها”، حيث شارك رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في مراسم تشييع جثامين سليماني والمهندس ورفاقهما.

تغافل إسماعيل هنية أو تجاهل متعمدًا، جرائم الهالك قاسم سليماني وفيلق القدس ضد أهل السنة في العراق وسوريا واليمن، وآلاف القتلى والجرحى والمشردين بسبب ممارسات الميليشيات الطائفية التي أشرف سليماني على تدريبها وتشكيلها وتسليحها في أرض العرب وبلاد المسلمين لتنفيذ مخطط إيران التوسعي.

بل العجيب في الأمر تسمية إسماعيل هنية للهالك سليماني ووصفه له بشهيد القدس، والعجب العجاب أن سليماني زار كل بقاع الأرض ولم يزر القدس ولا مرة واحدة، ولم يطلق حتى صاروخ واحد على إسرائيل، ولكن رصاص وصواريخ سليماني كانت موجهة دائمًا ضد صدور العرب والمسلمين من أهل السنة.

كلمة هنية تثير العجب

وقال هنية في كلمة أثناء مراسم تشييع قاسم سليماني في طهران، والتي أثارت العجب، إن هذه الجريمة تستحق العقوبة وتزيدنا قوة لتحرير القدس، وتابع “الشهيد سليماني هو شهيد القدس”.

ووفق أسوشيتيد برس، فإن زيارة هنية لإيران جاءت مفاجئة. فقد سمحت له مصر بالسفر في ديسمبر في أول جولة إقليمية له منذ انتخابه عام 2017 لقيادة حماس شريطة عدم زيارته لإيران، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام العربية والإسرائيلية.

وكانت حماس، أعلنت الأحد، أن إسماعيل هنية اتصل هاتفيًا بوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وقدم العزاء في مقتل سليماني، الذي قتل بغارة أميركية في بغداد فجر الجمعة. وأشاد إسماعيل “هنية بدور سليماني في دعم المقاومة”، بحسب تعبيره.

بدورها، نددت قيادات في حركة حماس، بمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في تصريحات تلفزيونية ووصف إسماعيل رضوان، قيادي بالحركة، مقتل سليماني بأنه خسارة كبيرة لفلسطين والمقاومة.

والسبت، أقامت حركة حماس، في قطاع غزة، بيت عزاء لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في الوقت الذي لم تقم فيه أي مراسم عزاء لضحايا الهالك سليماني في العراق وسوريا واليمن.

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