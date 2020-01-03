هوساوي: الهلال الفريق الأكثر جاهزية حتى الآن

المواطن - مروة نبيل

أشاد المدرب الوطني سعد هوساوي بأداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، مؤكدًا أنه الأكثر جاهزية حتى الآن.

وقال سعد هوساوي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “حتى الآن الهلال يعتبر الفريق الأكثر جاهزية من حيث تواجد صف ثانٍ لديه، ما يجعله يتفوق على المنافسين”.

وأثنى هوساوي على عمل المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، وقال: “استراتيجية المدرب في تدوير لاعبيه هي التي تحدد قوة الصف الثاني في الفريق”.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الفيصلي اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسير الهلال بشكل جيد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 24 نقطة، ويملك مباراتين مؤجلتين.

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