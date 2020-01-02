هولندي وكرواتي يُديران مباراتي كأس الملك سلمان اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم في مباراتي دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيحاء ضد الأهلي

ويدير مباراة الفيحاء ضد الأهلي اليوم، طاقم تحكيم هولندي مكون من؛ باس نويجوس حكم ساحة، ويُساعده رشارد بولمان ونيكولس جورج، والحكم الرابع خالد الطريس، حكم الفيديو جيريتس لورينت، ويُساعده سعد السبيعي.

ويلعب الفيحاء ضد الأهلي عند الساعة السادسة مساء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويطمح الفريق البرتقالي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى الراقي للظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل.

الوحدة ضد الرائد

ويقود مباراة الوحدة ضد الرائد اليوم طاقم تحكيم كرواتي مكون من؛ إيجور باجاك حكم ساحة، ويُساعده جوران باتاكي وبويان زبينيتسا، والحكم الرابع عبدالله ظافر، وحكم الفيديو إيفان بيبيك، ويُساعده إبراهيم الدخيل.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع مباراة الوحدة ضد الرائد عند الساعة 7:50 مساء، ويُقدم الفريقان مستوى مميزًا هذا الموسم، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما اليوم.

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