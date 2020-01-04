هوية الطاقم التحكيمي لـ مباراة كأس السوبر السعودي

المواطن - محمد سمعه

سيقود الحكم الهولندي داني ماكيلي مباراة كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها اليوم السبت بين فريقي النصر والتعاون، على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

وسيكون الطاقم مكونًا من “داني ماكيلي، حكم ساحة، ماريو ديكس حكمًا مساعدًا، هيسيل ستجسترا حكمًا مساعدًا، الحكم الرابع كريستيان باكس، يواكيم كامبيوس حكم الفيديو، روب ديبرينك مساعد حكم الفيديو”.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة.

وفي وقت سابق، كشفت القناة الرياضية السعودية عن مفاجأة تخص النقل التلفزيوني لـ مباراة النصر والتعاون، اليوم السبت، في مباراة كأس السوبر السعودي.

وقال المراسل عمار باحكيم مراسل الرياضية السعودية: إن قناة برتغالية ستنقل مباراة السوبر السعودي، لتكون أول مباراة سعودية تُنقل على قناة أوروبية.

وأضاف باحكيم: وجود مدرب مثل روي فيتوريا بالإضافة لنجوم الدوري السعودي هو من يدفع القنوات الأوروبية للتعاقد على نقل مباراة السوبر السعودي.

جدير بالذكر أن نادي النصر كان تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018- 2019، بينما تُوج نادي التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الاتحاد.

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