هيئة الترفيه تطلق باقة حجز ونتر وندرلاند للمجموعات

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن طرح باقة جديدة مخصصة للمجموعات لحجز منطقة “ونتر وندرلاند” ضمن “شتاء الرياض” وذلك تحت مسمى “باقة خاصة للمجموعات “.

وأوضحت الهيئة أن الباقة الأساسية في مدينة الألعاب الترفيهية مقدمة لـ 100 شخص، وتشمل الألعاب، وتحديات المهارة، ومختارات من المطاعم والمقاهي، بأسعار محددة تبدأ من 375 ألف ريال.

وعلى صعيد متصل يذكر أن الهيئة العامة للترفيه، أعلنت يوم السبت الماضي عن تمديد عروض منطقة “ونتر وندرلاند”، إلى يوم الأربعاء الموافق 18 من مارس المقبل؛ وذلك حتى يتمكن زوار المنطقة من قضاء المزيد من الأوقات الممتعة خلال “شتاء الرياض”.

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