هيئة الدوادمي تطلق مسابقتين على كتابي الابتزاز والرقية الشرعية

المواطن - الرياض

أقام مركز هيئة نفي التابع لهيئة محافظة الدوادمي المسابقة الإلكترونية الأولى بعنوان ” جريمة الابتزاز ” على كتاب الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وكذلك المسابقة الإلكترونية الثانية بعنوان ” أحكام الرقية الشرعية ” على كتاب الرئيس العام والتي ستستمر لمدة شهرين بواقع عشرة أيام في كل سوق تجاري.

وتأتي هذه الجهود، بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري ، وفق توجيهات الرئيس العام، للرفع من مستوى العمل الوقائي والتوعوي في الميدان ضمن البرامج التوعوية والوقائية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض وتفعيلاً للعمل الوقائي والتوعوي بين هيئة المحافظة والمراكز التجارية.