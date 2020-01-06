هيئة الرياضة تكشف المستور وتُرعب الأهلي والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

ضربت الهيئة العامة للرياضة في بيان سابق بيد من حديد، أروقة ناديي الأهلي والاتحاد وذلك بعد أن تم عقد الجمعية العمومية غير العادية في الناديين مؤخرًا.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أعلنت عن التحقيق في وجود أسماء تعمل على تحقيق مصالح ذاتية بعيدة عن مصلحة الأهلي والاتحاد من خلال الإصرار على زيادة أزمة الخلافات والانتصار للذات على حساب الجماهير.

#الديوانيه عبدالله الفرج :

هناك فساد ألمحت عنه هيئة الرياضة في بيانها على الجمعية العمومية للأهلي و الاتحاد، والصائغ سيبقى اذا لم يكن متسبب في أي قضية. pic.twitter.com/54uGKa9icW — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 5, 2020

وأضافت هيئة الرياضة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة المتجاوزين من الأهلي والاتحاد إلى الجهات المعنية متى ثبت لديها مسؤوليتهم وتسببهم في تغليب مصالحهم الذاتية على المصلحة العامة.

فساد ستكشفه هيئة الرياضة

وكان الناقد الرياضي عبدالله الفرج علّق على بيان هيئة الرياضة قائلًا: هناك فساد ألمحت عنه هيئة الرياضة في بيانها الأخير على الجمعية العمومية للأهلي والاتحاد، والصائغ سيبقى برئاسة الأهلي إذا لم يتسبب في أي قضية.

أما سالم الأحمدي المتحدث السابق للأهلي فقال: بيان هيئة الرياضة ألمح بوجود منتفعين وعلى الهيئة أن تُوضح بالتفصيل من هذه الشخصيات المنتفعة، واليوم الاثنين سيصدر بيان تفصيلي عما حدث، وليس وقت البيان ليلة مباراة الهلال والأهلي.

#الديوانيه سالم الأحمدي:

بيان هيئة الرياضة ألمح بوجود منتفعين.. وعلى الهيئة أن توضح بالتفصيل من هذه الشخصيات المنتفعة.. وغدًا الاثنين سيصدر بيان تفصيلي عما حدث.. وليس وقت للبيان في ليلة مباراة #الأهلي_الهلال.#لا_للمنتفعين_في_الأنديه pic.twitter.com/HQwoKTo6Py — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 5, 2020

وكانت نتائج الجمعية العمومية للأهلي أغضبت الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالراقي الذي قال: مستحيل استمراري في الأهلي في ظل وجود الإدارة الحالية.

استقالة الحائلي مرفوضة مرتين

وبالنسبة للاتحاد فلم يخلُ الفريق من الأزمات، حيث كشف أنمار الحائلي رئيس النادي خلال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بأنه تقدم مرتين بالاستقالة لهيئة الرياضة لكنها قابلت طلبه بالرفض.

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