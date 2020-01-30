هيرتا برلين يحرم برشلونة من نجم ميلان

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني، عن تعاقده أمس الخميس مع اللاعب البولندي كريستوف بيونتيك من صفوف نادي ميلان الإيطالي بعقد دائم، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر موقع BLEACHER REPORT البريطاني أن نادي هيرتا برلين نجح في حسم الصفقة، قبل نادي برشلونة الإسباني، الذي سعى لضم المهاجم لتعويض إصابة اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز.

ورحل بيونتيك عن صفوف نادي ميلان بعد عام بالضبط قضاه في صفوف الروسونيري قادمًا له من صفوف نادي جنوى الإيطالي.

يذكر أن برشلونة أصبح يبحث حاليًا عن ضم مهاجم، حيث فكر في التعاقد مع الإسباني رودريغو مورينو نجم نادي فالنسيا الإسباني.

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