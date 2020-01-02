هيونداي وكيا تتوقعان ارتفاع مبيعاتهما معاً 5%

المواطن - متابعة

توقعت هيونداي موتور الكورية الجنوبية وشركتها الشقيقة كيا موتورز، ارتفاع مبيعاتهما معاً 5% هذا العام، بعد أن أخفقتا في تحقيق هدفهما السنوي للعام الخامس على التوالي.

وأعلن صانعا السيارات تراجع مبيعاتهما العالمية ثلاثة في المئة سنة 2019 إلى 7.19 مليون سيارة، بينما كان المستهدف 7.6 مليون.

وهوت مبيعات الثنائي في الصين، أكبر سوق سيارات في العالم، مما أبطل أثر التعافي الحاصل في الولايات المتحدة التي تدعمت المبيعات فيها بالطلب على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة من الشركتين، حسبما ذكرت “رويترز”.

وتحتل هيونداي وكيا معا المرتبة الخامسة عالميًا من حيث مبيعات السيارات، لكن ستتراجعان إلى المركز السادس بعد إتمام الاندماج المزمع بين فيات كرايسلر وبي.اس.ايه، الشركة المصنعة لسيارات بيجو.

وتراجعت أسهم هيونداي موتور 2.1 في المئة قبل إعلان التوقعات، في حين نزل سهم كيا موتورز 4.1 في المئة.

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