واتساب سيتوقف عن العمل في ملايين الهواتف بدءًا من فبراير

المواطن - متابعة

سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل في الملايين من الهواتف الذكية قريبًا، سواء التي تعمل بنظامي أندرويد أو IOS؛ بسبب إجراء تحديث كبير ومهم عليه، مع نهاية شهر يناير الجاري، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأكد واتساب، في بيان له، أن عملية التحديث كانت ضرورية لضمان أمن مستخدميه، وفيما يلي القائمة الكاملة للهواتف التي سيتوقف فيها عن العمل بها:

هواتف آيفون:

أي هاتف آيفون يعمل بنظام تشغيل IOS 8 أو ما يسبقه، سيتوقف التطبيق عن العمل فيه، وذلك في نهاية شهر يناير الجاري، لكن هناك هواتف قادرة على التحديث إلى نظام تشغيل IOS 9، من أجل عمل واتساب لديها، وهي آيفون 6 وآيفون 6 بلس وآيفون 5 سي وآيفون 5 إس وآيفون 5 وآيفون 4 إس.

أما بالنسبة لهاتف آيفون 4 والإصدارات التي سبقته، فهي غير قادرة على التحديث إلى IOS 9، وستفقد دعم التطبيق.

هواتف أندرويد:

ستؤثر عملية التحديث على أي هواتف أندرويد تعمل بإصدار أقدم من 4.0.3، والذي تم طرحه في عام 2011.

وهذا يعني أن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد جنجر بريد 2.3.7 والإصدارات الأقدم سوف تتأثر بالتحديث.

كيف يمكن معرفة إصدارك؟

ويمكن لمالكي هواتف أندرويد معرفة إصدار نظام التشغيل الذي يستخدمونه، من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم عام، ثم تحديث البرنامج.

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