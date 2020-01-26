معدل الرضا عن الخدمة بلغ ٩١٪

واتساب مطار الملك خالد يستقبل 1.6 مليون رسالة بـ5 أيام

2020/01/26
الساعة 7:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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واتساب مطار الملك خالد
المواطن - الرياض

أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، جلبان آل جلبان خدمة واتساب التفاعلية عبر حساب مطار الملك خالد الدولي، استقبلت ما يقارب مليون و ٦٠٠ ألف رسالة عبر الخدمة، من أكثر من 95 ألف مستخدم للخدمة خلال 5 أيام.

ولفت إلى أن معدل الرضا عن الخدمة بلغ ٩١٪ بتقييم أكثر من ٥٣ ألف مستخدم.

وكانت مطارات الرياض قد أطلقت هذه الخدمة في خطوة نحو تسخير القنوات الرقمية لتحسين تجربة مسافري ومرتادي مطار العاصمة من خلال أحدث الوسائل المبتكرة.

يذكر أن هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها على مستوى المطارات في العالم.

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