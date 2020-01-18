واتساب يتراجع عن خاصية مثيرة للجدل

المواطن - متابعة

تراجع تطبيق واتساب عن استخدام خاصية مثيرة للجدل، وهي عرض الإعلانات على التطبيق.

وكشف تقرير جديد صادر عن صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن فيسبوك الذي يملك تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، تراجع عن الخطة.

وجرى تأكيد قرار تضمين الإعلانات في الأصل من قبل فيسبوك عام 2018، وأثار جدلاً كبيراً لأنه يتعارض مباشرة مع رغبات براين أكتون، وجان كوم، اللذين أسسا واتساب في عام 2009، وفقاً لروسيا اليوم.

وكنت شركة فيسبوك قد اشترت، تطبيق واتساب عام 2014، وفي مدونة مكتوبة قبل الاستحواذ، وعد أكتون وكوم بأن التطبيق لن يصبح “مجرد منصة إعلانية أخرى”.

ومع ذلك، في عام 2016، أعلن واتساب أنه لن يفرض رسوماً على الخدمة، ولم يترك طريقة واضحة للشركة لكسب المال.

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