واجهة الشقيق البحرية تنتظر التطوير منذ 40 عامًا

المواطن- فهد القحطاني - الشقيق

ناشد عدد من زوار واجهة الشقيق البحرية التابعة لمنطقة جازان الجهات المسؤولة والمعنية بها، من استكمال تطوير الواجهة البحرية والتي تنتظر لأكثر من 40 عامًا.

وقال الأهالي: إن الواجهة البحرية تعد آخر نقطة من قطاع منطقة جازان حيث هي المتنفس الوحيد لسكان محافظة الدرب والشقيق.