واجهة الشقيق البحرية تنتظر التطوير منذ 40 عامًا

المواطن- فهد القحطاني - الشقيق
ناشد عدد من زوار واجهة الشقيق البحرية التابعة لمنطقة جازان الجهات المسؤولة والمعنية بها، من استكمال تطوير الواجهة البحرية والتي تنتظر لأكثر من 40 عامًا.
وقال الأهالي: إن الواجهة البحرية تعد آخر نقطة من قطاع منطقة جازان حيث هي المتنفس الوحيد لسكان محافظة الدرب والشقيق.
وأوضح بعض الزوار أن الواجهة البحرية بالشقيق لم تحظ بالتطوير الجيد منذ 40 عامًا وإن كان فيها بعض المشاريع أو التحسين لبعض المراحل فالعمل فيها بطيء.وأشار الأهالي إلى أن واجهة الشقيق أصبحت شبة مهجورة بعد افتتاح الواجهة البحرية لعسير في تاريخ 2 يناير الجاري وهي ملاصقة لواجهة الشقيق من الجهة الشمالية والتي تميزت بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكروا أيضًا أنه تم إقفال الطريق الرابط بين الواجهتين من قبل أمانة جازان وحُرم الأهالي من الوصول لشاطئ الواجهة البحرية لعسير عن طريق الشاطئ، وطالبوا من الجهات المسؤولة عن واجهة الشقيق تطوير الشاطئ الذي هو جزء من شواطئ مدينة جازان أسوةً بالواجهة البحرية لعسير وغيرها من المناطق الساحلية التي وفرت جميع الخدمات لسكان محافظاتهم وغيرهم من الزوار.
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